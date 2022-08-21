Хапуга как собирательный образ: бегловская "реновация" плодит застройщиков-хищников

Собирательный образ застройщика в «коллективном бессознательном» России – это жесткий хапуга, который думает только о собственной прибыли, считаясь с окружением только тогда, когда ему это выгодно, и не брезгующий никакими методами, включая криминальные. Так хозяев строительного бизнеса увидели создатели нового сериала «Закрыть гештальт», и точно такими же видят граждане потенциальных «инвесторов» комплексного развития территорий, которые получили «зеленый свет» сносить дома в ходе «реновации» благодаря Смольному, пишет автор «Занимательной конспирологии».

Автор выделил одного из самых «гнусных» персонажей нового российского сериала «Закрыть гештальт» Виталия Сигарева по кличке Сигарь. Это хозяин группы строительных компаний, который чувствует себя абсолютно свободно в Петербурге, разрешая себе все - ездит пьяным по городу, через «прикормленных» офицеров ГИБДД собирает «дань» с превышающих скорость водителей, расставив повсюду камеры, а в перерывах предается воспоминаниям о временах бандитской юности в 90-х.

«В кинокартине всячески подчеркивается принадлежность господина Сигарева к строительной отрасли и его размышлениям о том, как повысить стоимость квадратного метра. Мол, куда еще мог податься отморозок из 90-х, как не в девелоперы <…> В общем, образ абсолютного дистиллированного зла представлен нам в качестве хозяина строительного бизнеса. Этот «собирательный образ» создавался в течение долгого времени. Кто такой строительный магнат в глазах российского общества? Это жестокий хапуга, который при помощи дешевого труда гастарбайтеров создает продукт низкого качества и за баснословные деньги продает его людям, делая их ипотечными рабами», – пишет автор, настоятельно рекомендуя «девелоперам» сериал к просмотру.

Такие «Сигари» в реальности вовсю орудуют в Петербурге, не гнушаясь уничтожать культурное наследие ради своей прибыли, а с принятием закона о КРТ получили в городе еще больше свободы.

«Теперь в Петербурге, при помощи закона о реновации «хрущевок» этот хищник получил «зеленый свет» на то, чтобы выбрасывать из своего маленького и уютного жилья людей на окраины города. Сигарь – это приговор репутации российских строителей и девелоперов. Тот шлейф негатива от собственной деятельности – застройки российских городов однотипными длинными уродцами- человейниками, разрушения памятников и грабительской реновации не может создать образ солидного бизнесмена, он может породить только Сигаря и возмущение простых граждан его деятельностью», - заключает возмущенный «реновацией» автор.

Рост чувства безнаказанности у застройщиков в Петербурге отмечали и ранее – в частности, градозащитника Олега Мухина, пришедшего на пикет против незаконного сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой, жестоко избили четверо неизвестных, обвинив в «краже» строительной техники. «Привет из 90-х», предполагаемо поступивший от «Северной земельной компании», заключившей со Смольным в 2020 году договор на постройку в особняке гостиницы, заставил Следственный комитет обратить внимание на происходящее в городе, и по факту сноса особняка возбуждено два уголовных дела.

Закон о КРТ, который открывает для застройщиков огромные перспективы заработка, но никак не защищает имущественные и прочие интересы граждан, также связывают с ростом «строительного лобби», которое началось при Александре Беглове. Губернатор, который сам вышел из строительного бизнеса, во многом облегчил застройщикам возможности вести дела в Петербурге, действуя через практически полностью подконтрольный себе ЗакС ради продвижения соответствующих инициатив.