National Interest: Западные санкции против России на грани провала

Все большее количество политиков, экспертов и официальных лиц на Западе выражают беспокойство тем, что западные санкции против России не достигли желаемого эффекта и бьют по самому Западу не меньше, чем по России. Об этом говорится в материале The National Interest, который называется "Провалились ли западные санкции против России?".

Экономика России сократилась во втором квартале на 4%. Это не то падение, которого ожидают на Западе. Более того, есть признаки стабилизации и достижения дна.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил недавно, что санкционная стратегия ЕС против России провалилась. По его мнению, она была основана на четырех постулатах:

• Украина может нанести военное поражение России при поддержке западного оружия;

• санкции нанесут России больший ущерб, чем Европе;

• остальной мир поддержит западные карательные меры против России;

• санкции критически ослабят Россию.

"Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре шины. Необходима новая стратегия, которая должна быть сосредоточена на мирных переговорах и разработке хорошего мирного предложения", - призвал Орбан.

Российские власти приняли ряд мер по укреплению рубля, который не только не превратился в "руины", как провозгласил в марте президент США Джо Байден, но и укрепился, став одной из самых сильных мировых валют в этом году. Согласно недавнему отчету DW, российские власти успешно внедрили широкий спектр схем “параллельного импорта”. Эти товары обычно поступают в Россию путем несанкционированного импорта через Казахстан, Белоруссию и Армению. По словам вице-премьера и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, объем этих сделок с мая составил 6,5 млрд долларов и, как ожидается, достигнет 16 мдрд долларов к концу года.

Но, видимо, самым большим и долгосрочным вызовом для Запада стало то, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций против, но и продолжают углублять торговые и финансовые связи с Россией. Так, Индия и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России, доходы которой от экспорта энергоносителей заметно возросли.



Западные эксперты теперь говорят, что для полного проявления последствий санкций для России могут потребоваться годы. Но и в этом случае нет никакой гарантии, что это произойдет.

Тем временем европейцы все больше страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию. Поскольку конфликт затягивается, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций даст свой долгожданный для Запада эффект, заключает издание.