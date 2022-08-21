21 Августа 2022
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Дарья Дугина (2022) | Фото: личная страница Дарьи Дугиной в соцсети

Украина отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию "Лига.нет" сообщил, что Киев не имеет отношения у взрыву автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи. Назначены взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертиза, прорабатываются различные версии. В автомобиле, предположительно, было установлено взрывное устройство, сообщили в СК РФ.

Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе.

Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство совершили украинские террористы. А писатель Захар Прилепин обвинил в гибели Дарьи лично Владимира Зеленского. По словам Прилепина, президент Украины "дал добро" на убийство. Главный редактор RT Маргарита Симоньян потребовала ударить по украинским центрам принятия решений.

Теги: Александр Дугин, Дарья Дугина, покушение, теракт, провокация



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