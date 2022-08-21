21 Августа 2022
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Корабли российского ВМФ, ракеты &quot;Калибр&quot; (2017) | Фото: youtube.com

Российские войска во время спецоперации уничтожили склад боеприпасов западного производства

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, в ходе которой высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" был уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Склад располагался в районе населенного пункта Майорское Одесской области.

Кроме того, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники. В результате огневых ударов по позициям второго батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

В районе населенного пункта Новомихайловка в результате огневого поражения позиций второго батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артемовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах.

Уничтожены: шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой Народной Республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" (запрещен в России), и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой Народной Республики. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каменки Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.

Теги: склад, спецоперация, Минобороны РФ



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