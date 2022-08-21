В ходе спецоперации на Украине трижды применялась гиперзвуковая ракета "Кинжал"

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что в ходе спецоперации на Украине трижды применялась гиперзвуковая ракета "Кинжал".

Во время применения ракета показала свои блестящие характеристики, которые не имеет ни одна подобная ракета в мире. Ракета способна развивать скорость до более 10 Махов, причем "по пути следования меняет траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях". Российские войска используют "Кинжал" для нанесения ударов по особо важным целям.

Также глава Минобороны отметил, что ВС РФ применяют новейшие многофункциональные истребители Су-57, которые имеют высокую степени защиты от разных систем ПВО и защиту от ракет.

"Очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще", — заявил Сергей Шойгу.

Кроме того, российские специалисты изучают захваченное на Украине трофейное оружие западного производства для выработки мер противодействия и выявления слабых мест.



