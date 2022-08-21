Бомбу на машину Дугиной установили во время фестиваля "Традиция" в Подмосковье

Взрывное устройство в машину, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, установили во время фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Автомобиль стоял на парковке, и прийти туда мог кто угодно.

"Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано", - цитирует издание свой источник.

У входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение. Рамки были установлены непосредственно при проходе на само мероприятие.

Как сообщало Накануне.RU, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи. Назначены взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертиза, прорабатываются различные версии. В автомобиле, предположительно, было установлено взрывное устройство, сообщили в СК РФ.

Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе.

Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство совершили украинские террористы. А писатель Захар Прилепин обвинил в гибели Дарьи лично Владимира Зеленского. По словам Прилепина, президент Украины "дал добро" на убийство. Главный редактор RT Маргарита Симоньян потребовала ударить по украинским центрам принятия решений.