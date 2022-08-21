Мария Захарова: украинский след в убийстве Дугиной подтвердит политику гостерроризма Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале прокомментировала убийство дочери философа Александра Дугина, журналистки и политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению Захаровой, если подтвердится украинский след в этом деле, то это подтвердит политику терроризма Киева.

"Правоохранительные органы России занимаются расследованием гибели Дарьи Дугиной. Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях. Ждем результатов расследования", - заявила она.

Напомним, Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе.

Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него. По данным telegram-каналов, после смерти дочери Дугин попал в больницу.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство совершили украинские террористы. А писатель Захар Прилепин обвинил в гибели Дарьи лично Владимира Зеленского. По словам Прилепина, президент Украины "дал добро" на убийство. Главный редактор RT Маргарита Симоньян потребовала ударить по украинским центрам принятия решений.

Следственный комитет возбудил дело (п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ). В ведомстве отмечают, что убийство носило заказной характер.

В telegram-канал Логика Маркова, убийство девушки назвали терактом, целью которого якобы является попытка спровоцировать Россию на удар по Киеву в День независимости Украины.

"Наиболее вероятная цель теракта против Александра Дугина и Дарьи Дугиной и других терактов этих дней, в том числе атак на Крым - спровоцировать удары армии России по центру Киева на День независимости Украины 24 августа. Им очень нужны такие удары. Что то там у них приготовлено. И в эти дни будут ещё террористические удары, провоцирующие жёсткий ответ России. Им очень нужен показательный удар ракетами России по центру Киева 24 августа", - говорится в сообщении.