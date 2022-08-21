Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной носило заказной характер

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание передать в производство главного следственного управления СК России уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сделано это "для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования".

"Вечером 20 августа 2022 года в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте. В настоящее время следователями с участием специалистов Главного управления криминалистики СК России продолжается проведение осмотра места происшествия, в том числе с участием специалиста-взрывотехника осмотрен сгоревший автомобиль, который в последующем эвакуирован на специализированную стоянку. Назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы, изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего. С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", - говорится в сообщении Следкома.

Напомним, Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе.

Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него. По данным telegram-каналов, после смерти дочери Дугин попал в больницу.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство совершили украинские террористы. А писатель Захар Прилепин обвинил в гибели Дарьи лично Владимира Зеленского. По словам Прилепина, президент Украины "дал добро" на убийство. Главный редактор RT Маргарита Симоньян потребовала ударить по украинским центрам принятия решений.

Следственный комитет возбудил дело (п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ).