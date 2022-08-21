В Херсоне на телевышке установили самый большой российский флаг

В Херсоне на телевышке установили самый большой российский флаг, сообщает ТАСС.

Высота вышки составляет 202 м. Флаг установлен по инициативе общественных активистов области в честь Дня российского флага. Праздник отмечается 22 августа. По случаю праздника в Херсоне в воскресенье также пройдет концерт с приглашенными популярными артистами.

День флага России был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года. В 2022 день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР", согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации.