"Разогрев перед 300-летием": Академический завершил День города под песни Клавы Коки

Академический район Екатеринбурга завершил празднование 299-летие города под песни певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой), передает корреспондент Накануне.RU.

Посмотреть на любимую исполнительницу и послушать ее песни собрались, без преувеличения, тысячи жителей города. Всех фанатов досматривали на входе в парк Преображенский. На столах у входа в парк остались лежать бутылки с водой и другие напитки.

Сам концерт начался в 21.00. Перед тем, как начать Клава Кока поздравила екатеринбуржцев с Днем города. Она отметила, что 299-летие, это как разогрев перед круглой датой - 300-летием города.

"Вы знаете, друзья, хочу всех поздравить с праздником. Между прочим 299 лет! Вы вообще понимаете, что через год мы будем так праздновать, что все, что сейчас — это только как будто разогрев. Но все равно нам нужно всем сегодня так кричать, так зажигать, чтобы нас было видно из космоса, со всех точек земного шара потому что сегодня здесь собрались особенные люди в особенном городе. Я очень люблю этот город Екатеринбург, здесь я выросла, родилась, начала заниматься музыкой, училась в школе, здесь была моя первая любовь, первые разочарования и все остальное. Поэтому для меня сегодняшний день, сегодняшний праздник - особенное", - обратилась Клава Кока к фанатам.





Со сцены прозвучали такие хиты как "Покинула чат", "Влюблена в МДК", "Краш", "Пьяную домой". Многие песни зрители пели вместе с певицей.

Впрочем, без минусов тоже не обошлось. Посетители концерта пожаловались на большие очереди и давку, что, в общем-то закономерно для события такого масштаба.