Александр Дугин попал в больницу после гибели дочери

Философ Александр Дугин после гибели дочери попал в больницу. Об этом сообщает telegram-канал Логика Маркова.

По данным канала, целью теракта якобы является попытка спровоцировать Россию на удар по Киеву в День независимости Украины.

"Наиболее вероятная цель теракта против Александра Дугина и Дарьи Дугиной и других терактов этих дней, в том числе атак на Крым - спровоцировать удары армии России по центру Киева на День независимости Украины 24 августа. Им очень нужны такие удары. Что то там у них приготовлено. И в эти дни будут ещё террористические удары, провоцирующие жёсткий ответ России. Им очень нужен показательный удар ракетами России по центру Киева 24 августа", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи. Назначены взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертиза, прорабатываются различные версии. В автомобиле, предположительно, было установлено взрывное устройство, сообщили в СК РФ.

Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе.

Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство совершили украинские террористы. А писатель Захар Прилепин обвинил в гибели Дарьи лично Владимира Зеленского. По словам Прилепина, президент Украины "дал добро" на убийство. Главный редактор RT Маргарита Симоньян потребовала ударить по украинским центрам принятия решений.