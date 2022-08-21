В Новосибирске избили пожилую пациентку пансионата, родившуюся в гитлеровском концлагере

В Новосибирской области следственный комитет проводит проверку из-за избиения пожилой пациентки пансионата сотрудниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Решается вопрос о возбуждении в отношении сотрудников пансионата уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливают картину произошедших событий.

По данным местных СМИ, пострадавшая родилась в 1944 году в гитлеровском концлагере на территории Австрии.

"Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в СК.