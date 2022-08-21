21 Августа 2022
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Происшествия
Дарья Дугина (2022) | Фото: t.me/chestnyjdetektiv, принтскрин

Дочь Александра Дугина погибла в результате покушения

В Подмосковье взорвали джип дочери Александра Дугина Дарьи.

Со слов очевидцев, взрыв в ее автомобиле произошёл на Можайском шоссе, в районе посёлка Большие Вязёмы. По предварительным данным, девушка находилась в машине и погибла на месте.

Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на машине не поехал.

Через несколько минут после смерти девушки к горевшей машине приехал её отец, пишет Baza. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Платоновой (Дугиной). Назначены взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертиза, прорабатываются различные версии.

В автомобиле, в результате подрыва которого погибла Дарья, предположительно, было установлено взрывное устройство, сообщили в СК РФ.

Теги: Александр Дугин, Дарья Дугина



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