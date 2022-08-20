21 Августа 2022
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Общество За рубежом
море, яхта, туризм (2021) | Фото: Накануне.RU

Гибралтар в августе продаст с аукциона яхту, предположительно, Пумпянского, - The Guardian

Власти Гибралтара намерены продать на аукционе суперъяхту Axioma, принадлежащую, предположительно, попавшему под санкции российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, сообщила газета Guardian.

Торги намечены на 23 августа. По данным издания, американский банк JP Morgan подал иск в суд, в котором утверждалось, что компания бизнесмена Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн.

27 февраля яхта покинула Антигуа, пересекла Атлантику и достигла Гибралтара. 21 марта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом.

Суперъяхта была задержана из-за санкций Запада в отношении Пумпянского, состояние которого в 2021 году Forbes оценивал в $2,4 млрд. Как сообщило правительство британской заморской территории, с просьбой арестовать судно в Верховный суд Гибралтара обратился "ведущий международный банк".

Теги: яхта, пумпянский, аукцион



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