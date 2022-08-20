Подоляк объяснил отсутствие Арестовича в списке советников главы офиса Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является "советником всего офиса вместе".

"Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов, - написал Подоляк в Telegram-канале. - Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе".

Ранее украинские СМИ выяснили, что Арестович не числится в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса.

Напомним, недавно Арестович заявил о президентских амбициях. Он готов баллотироваться на высший пост в стране в 2024 году, когда пройдут выборы президента Украины. Но при одном условии – если действующий глава государства Владимир Зеленский не выскажет желания пойти на второй срок.