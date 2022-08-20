20 Августа 2022
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день города в Академическом (2022) | Фото: Накануне.RU

"У нас здесь своя атмосфера". Академический празднует День города с маскотами и фестивалем мороженого

Сегодня весь Екатеринбург празднует 299 день рождения, однако жизнь кипит не только в центре. Академический, как и в прошлые годы, выступает отдельной площадкой для Дня города, приглашая горожан на "ФестивальДоброСоседство".

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль традиционно проводится в парке Преображенский, где для жителей и гостей микрорайона была подготовлена целая развлекательная программа.

С 12.00 на центральной сцене выступают детские коллективы и проводятся конкурсы. Со сцены можно услышать как народные песни, так и современные. Особенно удивили младшеклассники, исполнившие композицию КиШ "Проклятый старый дом". Между гостями фестиваля то и дело гуляют маскоты, которые с удовольствием фотографируются с детьми взамен на объятия.

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

"Мы здесь не первый год отмечаем День города. Зачем ехать в центр, если тут уже все? У нас здесь своя атмосфера, - рассказывает Наталья Семеновна, бабушка маленьких Егора и Алины. - Детям очень нравится: свежий воздух, музыка, открытое поле, эти большие коровы и бурундуки ходят (маскоты). Нам и самим весело. С Днем рождения, Екатеринбург!"

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Для желающих запечатлеть праздничный день не только в памяти, Академический вместе со своими партнерами также подготовил фотозоны. Особенно прекрасный вид открывается из центра пруда, куда легко можно отправиться, арендовав лодку или катамаран.

день города, Академический(2022)|Фото: Накануне.RUдень города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RUдень города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Организаторы подготовили фестиваль мороженого, спорт-разминку от партнера Drive Fitness и вкусные конкурсы от Yami Yami.

На прогулочной зоне вдоль проспекта Академика Сахарова открылась целая аллея фуд-корта с шашлыками, блинами, сладкой ватой, кукурузой и яблоками в карамели, а на пути к улице Академика Парина гостей ждут палатки с сувенирами и продукцией ручной работы: от украшений и вязаных брелоков, до мягких игрушек и одежды. Все товары представлены как екатеринбургскими, так и в целом свердловскими производителями.

день города, Академический(2022)|Фото: Накануне.RUдень города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Ближе к парковым скульптурам расположились палатки с мастер-классами и развлекательными зонами. Сеть аптек "Фармленд" подготовила аттракцион "Гигантская хватайка" по аналогу "Клешни", только вместо роборуки приз пытает ухватить ребенок в боксерских перчатках. В качестве подарка компания предлагает игрушки и промокоды. Дети также могут сделать себе временные тату с маскотами аптечной сети.

день города в Академическом(2022)|Фото:

"Проснулись пораньше и решили отправиться на праздник, - рассказывает отец семейства Тимур. - Коля у нас "сова" и очень не хотел просыпаться. Теперь даже не знаем, как будем уводить его обратно домой. Уже постреляли в тире, поели, сделали "тату", много фотографировались. Отличный праздник, очень весело. Главное, что ребенку весело".

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Среди развлечений для детей аппликации, шахматы, детские конструкторы, карусель "Ветерок", надувные замки, батут на тросах, сквош на поляне и скейт-парк под мостом ул. В. де Геннина. На выходе же из парка гостей ждут пони, лошади и даже верблюд, готовые прокатить самых смелых. А для тех, кто хочет покататься, но не уверен в своих верховых навыках, организаторы подготовили детский поезд.

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Семейная программа продлится в Академическом до 20.00. К этому времени на сцену выйдет кавер-группа "Лимонад", а в 21.00 район ждет зажигательное выступление очаровательной Клавы Кока, концерт которой и завершит "ФестивальДоброСоседство".

Со сцены от лица главного застройщика и основателя района – компании АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" - с Днем города Екатеринбурга жителей и гостей поздравил генеральный директор компании-девелопера Сергей Ланцов. Он напомнил, что, создавая Академический, застройщик размышлял не только о зданиях и дорогах. Он думал и о том, как создать особый дух этой территории. И именно тогда родилось это слово – Добрососедство. Тогда же и были поставлены амбициозные планы, чтобы район стал точкой притяжения для всего города.

"Больше 10 лет назад, когда мы строили и заселяли здесь первые дома, был придуман слоган "Академический – новый центр". Тогда многим это показалось слишком дерзким, но прошло это десятилетие, и мы видим, что были не так уж и далеки от истины. Именно Академический стал главной территорией градостроительного развития Екатеринбурга, самым быстрорастущим и молодежным районом", - отметил Сергей Ланцов.

Теги: День Города, фестиваль, Академический



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