20 Августа 2022
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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Мариуполь (2022) | Фото: Роман Алёхин

В Мариуполе начался снос не подлежащих восстановлению многоэтажек

Российские строители начали снос первых четырех многоэтажных домов в Мариуполе, не подлежащих восстановлению в результате разрушений. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
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Снос зданий производится по технологии безвзрывного разрушения с помощью экскаваторов-разрушителей. На это уйдет около 10 дней, после чего начнется разбор завалов. На месте снесенных домов будут возведены новые. Всего, по предварительным данным, снести планируются более 500 многоэтажных домов.

В ближайшее время должны начаться восстановительные работы на металлургическом комбинате имени Ильича, заявил мэр города Константин Иващенко. Там еще ведутся работы по разминированию территории. "Азовсталь" ранее было решено не восстанавливать.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания штаба по восстановлению Донбасса сообщил, что сейчас в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают 26 тысяч человек. И это число планируется увеличить, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов. Так, разрабатывается план Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем. Там обследуется территория, проведен анализ 25 тысяч жилых домов.

Ранее Следственный комитет России оценил стоимость разрушенных объектов в Мариуполе примерно в 46 млрд рублей, при этом в ведомстве отметили, что это предварительная оценка и сумма ущерба может значительно вырасти.

Мариуполь был вторым по численности населения городом Донбасса. До освобождения в нем проживало более 400 тысяч человек. Сейчас - около 200 тысяч. Как заявляют городские власти, ежедневно в город возвращаются несколько десятков человек. Российские власти ожидают, что к 2035 году население Мариуполя должно составить 500 тысяч.

Теги: Мариуполь, ДНР, восстановление



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