Жителям Академического впервые представили человекоподобного робота Витю

Сегодня в день празднования 299-го дня рождения Екатеринбурга, жителям Академического, где проходит собственный фестиваль, впервые представили человекоподобного робота "Витю". В рамках программы "Умный город" уже в этом учебном году робот будет внедрен в образовательную жизнь школьников. Об этом Накануне.RU рассказала заместитель руководителя компании "Вимакс Групп" отделения "Promobot" Милана Ушакова.

"В планах вписаться в программу "Умный город", которую будут обкатывать конкретно в Академическом и внедрять роботов. У нас есть шикарная образовательная программа по робототехнике. В сам комплекс с образовательной программой входят робот, роботизированная и полностью прозрачная рука и робокейс, где дети и студенты учатся программировать не только на уровне программ, но и в взаимодействии с рабочим механизмом - роботом. И именно с самообразовательной программы мы планируем начать внедрение в программу "Умный город" в Академическом", - рассказала Ушакова.

По ее словам, роботы появятся в Академическом в течении этого учебного года. В первую очередь их поставят в центрах внешкольной работы и платных образовательных учреждениях. В дальнейшем, при поддержки администрации и достаточном финансировании районных школ, увидеться с "Витей" вживую смогут и остальные учащиеся Академического.

"В образовательных заведениях робот - это образовательный комплекс, целая программа, прописанная по программированию роботов и отдельных механизмов. Из расчета на 20 человек, сам комплекс должен содержать одного робота, пять роборук и 20 кейсов по программированию роботов, начиная от фраз, и заканчивая движениями роботов. Все зависит от уровня: для школьников - базовые, для студентов - углубленный", - пояснила представитель компании.

Что же касается количества роботов и школ, куда они будут отправлены - пока остается тайной.

Сегодня на сцене был представлен робот самой простой комплектации, который на данный момент может быть только промоутером или провести экскурсию: пока что в эту модель еще невозможно заложить траекторию движения. Однако в линейке у пермской компании представлены роботы, которых можно задействовать в порядка 7-8 сферах жизни: от роботов медиков, способных провести первичный осмотр с измерением температуры и уровня сахара в крови, до робота-консьержа или администратора в аэропорту. Так благодаря разработкам компании появились роботизированные кафе "Дуняша" - таких в мире всего два: в Перми и ОАЭ.