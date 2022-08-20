20 Августа 2022
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Последствия обстрелов в Головчино (Грайворонский район Белгородской области) (2022) | Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

В Белгородской области 49 домов повреждены из-за пожара на складе боеприпасов

В результате пожара на складе боеприпасов в Белгородской области повреждены 49 домов и школа в Тимоновском сельском поселении. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, после осмотра поврежденных домов в четырех селах выявлены незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении.

Губернатор пообещал восстановить поврежденную школу к 1 сентября. В домах ремонт начнется 21 августа.

Напомним, склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области 17 августа вечером. ЧП произошло в районе села Тимоново Валуйского городского округа. По данным главы области, пострадавших и жертв нет.

Жителей сел Тимоново, Басово, Хмелевец и Дроново эвакуировали, их временно разместили в санатории «Красная Поляна».

Теги: пожар, склад боеприпасов, дома, школа



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