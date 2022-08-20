Следователь просит отправить Брюна под домашний арест

Руководителю московского научно-практического центра наркологии Евгению Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Следователь просит Кузьминский суд Москвы отправить Брюна под домашний арест.

Напомним, Брюн, несколько его коллег и вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев были задержаны в пятницу. По данным СМИ, всех их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

В Минздраве РФ после задержания Брюна сообщили, что его сняли с должности главного внештатного психиатра-нарколога министерства.