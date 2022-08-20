20 Августа 2022
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Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Дагестане в ДТП со свадебным микроавтобусом и грузовиком погибли восемь человек

Микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, попал в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана. Восемь человек погибли и еще пять пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону.

Автоавария произошла 20 августа, приблизительно в 2:30, на 30 км автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Минводы".

Водитель Ford Transit, по предварительной информации, уснул за рулем. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF FT105.

В результате ДТП водитель Ford Transit и шесть пассажиров скончались на месте происшествия.

Водитель фуры и еще пять пассажиров Ford Transit были доставлены в больницу, где одна из пострадавших умерла.

В Минздраве региона сообщили, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Теги: дтп, дагестан, микроавтобус



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