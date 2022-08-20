20 Августа 2022
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Происшествия В России
Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Власти Рязанской области назвали ситуацию с лесными пожарами контролируемой

Ситуация с крупным лесным пожаром в Рязанской области контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков.

"Пожар в целом уже ограничен, опахан, тяжелая техника работает", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 1".

По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 7 тысяч гектаров.

Режим ЧС ввели в трех районах: Рязанском, Спасском и Клепиковском.

Напомним, что Генпрокуратура РФ инициировала дополнительные проверки из-за лесных пожаров в Рязанской области. Ранее Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства региона в сокрытии реальных площадей лесных пожаров. Ведомство подчеркнуло, что это не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

Теги: лесные пожары, рязанская область



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