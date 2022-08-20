20 Августа 2022
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин предложил отправить на Донбасс охранников, не пустивших военного в московский ресторан

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил отправить служить на Донбасс охранников московского ресторана, в который не пустили военного.

"Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Скандал произошел в ресторане "Магадан" в Москве. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил о том, что в заведение не пустили российского офицера, пришедшего в форме на день рождения к матери.

По информации СМИ, офицера ВКС охранники заставили пробираться на веранду через кусты, чтобы он "не распугивал посетителей".

Хинштейн заявил, что связался с ресторатором Аркадием Новиковым, который является владельцем заведения, и тот сообщил, что сам возмущен случившимся. Он отметил, что все виновные "в этом безобразии" уже уволены.

Теги: володин, ресторан, военные, охранники



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