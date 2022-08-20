20 Августа 2022
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Политика В России
Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Шойгу назвал призывы запретить россиянам въезд в ЕС проявлением нацизма

Предложение запретить россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза", — сказал глава Минобороны на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.

Также Шойгу подчеркнул, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в особенности странами Прибалтики. Министр напомнил, что в Эстонии и Латвии стали "традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски".

Ранее в Совфеде высказали мнение, что России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы. "Придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", - заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Теги: шойгу, нацизм, евросоюз



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