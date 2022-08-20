Россия обсуждает использование карты "Мир" в КНР, Египте и Таиланде

Россия обсуждает использование платежной карты "Мир" с рядом стран, сообщил ТАСС заместитель главы МИД России Александр Панкин.

По его словам, на разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом.

Панкин добавил, что причиной расширения географии использования карт "Мир" стала необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем.

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы "Мир" начали принимать в Южной Корее. Можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card. Однако снять наличные средства с карты "Мир" в этой стране пока не получится.

Кроме того, сообщалось, что с июня туристы из России могут оплачивать услуги картой "Мир" почти во всех отелях Турции.