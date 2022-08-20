20 Августа 2022
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Политика Свердловская область
Владимир Якушев (2022) | Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО

Уральский полпред Владимир Якушев поздравил екатеринбуржцев с Днем города

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Екатеринбурга с днем города, сообщает пресс-служба полпреда.

В поздравлении в частности говорится: "Екатеринбург рожден гением и волей великого Петра. Он – детище грандиозных реформ, преобразивших страну. Дух новаторства, устремленность в будущее город сохранил навсегда".

флаг Свердловской области, флаг России, площадь 1905 года, Екатеринбург, Е100(2019)|Фото: Накануне.RU

Но главным для столицы Урала, считает полпред, было и остается созидание. "Всё, что составляет славу и гордость Екатеринбурга, создано его жителями. Это город творцов, которых вдохновляет любовь к родной земле. Патриотизм уральцы выражают делом. В полной мере мы видим это и в наши дни".

Владимир Якушев пожелал жителям благополучия и успехов, счастья, радости и любви!

Теги: владимир якушев, день города, екатеринбург



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