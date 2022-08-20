20 Августа 2022
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беспилотник (2019) | Фото: Кронштадт

Упавший на крышу штаба ЧФ беспилотник сбили прямо над зданием, - Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что упавший на крышу штаба Черноморского флота беспилотник был сбит постом воздушной обороны.

"Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом, судя по видео, перед этим беспилотник довольно долго пытались сбить стрелковым оружием, отмечает Baza.

Ранее Развожаев сообщил, что БПЛА утром в субботу влетел в крышу штаба Черноморского флота, сбить его не удалось. Жертв и серьезных разрушений нет.

Теги: беспилотник, штаб чф, севастополь



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