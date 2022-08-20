Нарколог Брюн задержан по делу о махинациях с тест-системами

По уголовному делу, в рамках которого проводятся следственные действия с руководителем московского научно-практического центра наркологии Евгением Брюном, проведено более 20 обысков. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

Брюн и вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев были задержаны в пятницу. Также с ними задержали четверых коллег Брюна. По данным СМИ, всех их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

По предварительной информации, подозреваемые организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркозависимости по завышенным ценам. Для этого они использовали аффилированные компании.

Как пишут "Известия", история тянется с 2017 года, когда несколько компаний якобы заключили картельное соглашение и смогли без конкуренции выиграть 30 крупных госзакупок медпрепаратов на 125,7 млн рублей.

В Минздраве РФ после задержания Брюна сообщили, что его сняли с должности главного внештатного психиатра-нарколога министерства.