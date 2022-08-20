20 Августа 2022
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Удар по штабу Черноморского флота России. (2022) | Фото: t.me/razvozhaev

В Севастополе беспилотник влетел в крышу штаба Черноморского флота

В Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА шел на низкой высоте, сбить его не удалось. Жертв и серьезных разрушений нет.

"25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием", - написал губернатор.

Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией. Жителей просят в ближайший час оставаться дома.

Напомним, 31 июля, в День ВМФ, БПЛА со взрывчаткой атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Пострадали шесть человек.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди не исключила, что беспилотник с бомбой был запущен с территории Крыма. Однако позже она усомнилась в достоверности своей же информации.

Теги: беспилотник, штаб черноморского флота, севастополь



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