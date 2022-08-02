Следствие попросило отпустить ректора "Шанинки" под домашний арест

Следствие ходатайствует о переводе под домашний арест из СИЗО ректора "Шанинки" и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева. Завтра просьбу следствия рассмотрит Тверской суд Москвы, передает "Интерфакс".

С чем связано смягчение меры пресечения со стороны следствия – пока неизвестно.

Ранее Мосгорсуд принял решение перевести Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. Потом Второй кассационный суд признал это решение незаконным, но ректор "Шанинки" все равно остался в изоляторе – до решения нового суда по этому вопросу.

12 октября 2021 года Сергей Зуев был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Он проходит по одному делу с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой, ее мужем Артуром Стеценко и исполнительным директором "Шанинки" Кристиной Крючковой. Зуев подозревается в хищении более 21 млн руб., выделенных вузу в рамках проекта "Учитель будущего". Вину ректор не признает.