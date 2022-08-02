Создателя "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии

Суд в Москве приговорил создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также лишен права заниматься блогерством на десять лет и лишен звания "майор полиции".

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Воронцова осудили по статьям "Вымогательство в крупном размере", "Распространение порнографии в интернете группой лиц по предварительному сговору", "Публичное оскорбление представителя власти".

"Установлено, что Воронцов в октябре 2017 года вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денежные средства, он опубликовал их в одном из сообществ в социальной сети, являясь его администратором и участником. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского. Также в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел, являющегося представителем власти, в связи с исполнением им должностных обязанностей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В заключении Воронцов проведет не пять лет – он уже находится под арестом с мая 2020 года.

Паблик "Омбудсмен полиции" занимался публикацией инсайдов из среды силовиков.