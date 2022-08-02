"Явная провокация": в МИД РФ оценили визит Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

"2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем её визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", - добавили в МИДе.

Москва считает, что "существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая".