02 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Алина Кабаева (2010) | Фото:Накануне.RU

США ввели санкции в отношении Кабаевой, Пумпянского, "Сколково"

США ввели новые персональные санкции в отношении российских граждан и компаний. В Госдепе также заявили, что визовые санкции наложены на 8932 официальных лиц России, в том числе сенаторов и военных. Также в список попали более трех десятков официальных лиц третьих стран, поддержавших присоединение Крыма к России.

Под персональные санкции попали в основном бизнесмены. Это совладелец "Фосагро" Андрей Гурьев и его сын Андрей, совладелец ММК Виктор Рашников (сам ММК также попал под санкции), основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, основатель ТМК Дмитрий Пумпянский.

Также в список попали главы временных администраций украинских территорий, подконтрольных России, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо и Константин Иващенко, Сергей Елисеев (последний был замглавы правительства Калининградской области).

Попала в список заместитель гендиректора фонда "Иннопрактика" Наталья Попова (главой фонда является Катерина Тихонова, которую некоторые СМИ называли дочерью Путина), а также бывшая гимнастка Алина Кабаева.

Под санкции попали несколько научно-исследовательских центров, МФТИ, "Сколково", а также ГТЛК.

Теги: санкции, алина кабаева, сколково, дмитрий пумпянский, сша



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