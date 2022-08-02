США ввели санкции в отношении Кабаевой, Пумпянского, "Сколково"

США ввели новые персональные санкции в отношении российских граждан и компаний. В Госдепе также заявили, что визовые санкции наложены на 8932 официальных лиц России, в том числе сенаторов и военных. Также в список попали более трех десятков официальных лиц третьих стран, поддержавших присоединение Крыма к России.

Под персональные санкции попали в основном бизнесмены. Это совладелец "Фосагро" Андрей Гурьев и его сын Андрей, совладелец ММК Виктор Рашников (сам ММК также попал под санкции), основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, основатель ТМК Дмитрий Пумпянский.

Также в список попали главы временных администраций украинских территорий, подконтрольных России, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо и Константин Иващенко, Сергей Елисеев (последний был замглавы правительства Калининградской области).

Попала в список заместитель гендиректора фонда "Иннопрактика" Наталья Попова (главой фонда является Катерина Тихонова, которую некоторые СМИ называли дочерью Путина), а также бывшая гимнастка Алина Кабаева.

Под санкции попали несколько научно-исследовательских центров, МФТИ, "Сколково", а также ГТЛК.