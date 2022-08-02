02 Августа 2022
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Политика За рубежом
Учения НОАК вокруг Тайваня. (2022) | Фото: Синьхуа

Разойдутся миром: Пелоси улетит с Тайваня раньше, чем начнутся китайские учения рядом с островом

Народно-освободительная армия Китая проведёт "важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой" в шести морских районах вокруг Тайваня и их воздушных пространствах с 4 августа по 7 августа, передает агентство Синьхуа.

На карте, представленной военными, видно, что зоны учений практически окружат остров.

Также Восточное военное командование КНР заявило о проведении неких "совместных военных операций вокруг острова Тайвань с вечера 2 августа".

Ожидается, что прилетевшая сегодня на Тайвань спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 3 августа встретится с главой Тайваня и в этот же день улетит с острова.

Учения НОАК вокруг Тайваня.(2022)|Фото: Синьхуа

Теги: нэнси пелоси, тайвань, учения, китай, пекин



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