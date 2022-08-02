Визит Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая — Белый дом

Визит Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая, заявили в Белом доме. Сама спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в своем заявлении также подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая

Также Пелоси заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".

Она добавила, что США продолжают выступать против односторонних попыток "изменить статус-кво" по вопросу Тайваня.