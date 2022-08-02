МИД КНР "выразил решительный протест" из-за визита Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел КНР выражает решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его, говорится в заявлении ведомства.

Председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси только что приземлилась в тайваньском аэропорту Суншань.

Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике, говорится в заявлении Пекина.

Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня, добавили в ведомстве.

"В ответ на визит Пелоси на Тайвань мы примем все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе", - добавили в МИД.