Самолет Нэнси Пелоси сел на Тайване

Самолет с Нэнси Пелоси на борту успешно приземлился в тайбэйском аэропорту Суньшань в 17:45 мск. Сейчас он находится на территории аэродрома, вокруг которого собрались толпы граждан, приветствующих председателя палаты представителей Конгресса США.

Между тем, в Белом доме заявили, что не несут ответственности за визит Пелоси на остров.

В ближайшее время Пелоси и сопровождающая ее делегация направятся в отель, который уже оцеплен полицией. Американцев будут сопровождать несколько сотен тайваньских силовиков.