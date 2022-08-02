02 Августа 2022
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Политика За рубежом
Су-35 ВВС НОАК над Южно-китайским морем (2018) | Фото: http://kj.81.cn

Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив и летят в сторону Тайбэя - СМИ

Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив и летят в сторону Тайбэя, сообщает канал CGTN. Между тем, сирены разрываются в китайской провинции Фуцзянь, который находится в проливе от Тайваня – дан сигнал воздушной тревоги.

А в аэропорту Тайбэя на Тайване в эти минуты на посадку заходит американский военный борт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Против этого визита выступает Пекин.

Теги: су-35, кнр, тайвань, нэнси пелоси



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Ранее 02.08.2022 17:25 Мск Китай закрыл для гражданских самолетов тайваньский пролив


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