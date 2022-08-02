Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив и летят в сторону Тайбэя - СМИ

Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив и летят в сторону Тайбэя, сообщает канал CGTN. Между тем, сирены разрываются в китайской провинции Фуцзянь, который находится в проливе от Тайваня – дан сигнал воздушной тревоги.

А в аэропорту Тайбэя на Тайване в эти минуты на посадку заходит американский военный борт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Против этого визита выступает Пекин.