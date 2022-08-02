Спустя полгода после старта мусорной реформы портал "Наш Санкт-Петербург" завален сотнями жалоб на НЭО

Полгода прошло с начала реализации в Северной столице мусорной реформы, на подготовку к которой у администрации губернатора Александра Беглова было целых три дополнительных года. Тем не менее, горожане продолжают массово жаловаться на деятельность «Невского экологического оператора» (НЭО), ответственного за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Недовольство граждан связано, прежде всего, с несвоевременным вывозом мусора и антисанитарией на придомовых контейнерных площадках. Эти проблемы беспокоили петербуржцев и в зимний период, но с наступлением лета ситуация лишь усугубилась.

Количество обращений жителей «культурной столицы» России на городском портале «Наш Санкт-Петербург» касательно неудовлетворительного санитарного и технического состояния контейнерных площадок во дворах на сегодняшний день превышает пять сотен. И это только те заявки, которые все еще находятся на рассмотрении представителей Смольного, что говорит о достаточно низких темпах обработки.

Уже несколько месяцев подряд число жалоб на некачественную работу НЭО и его подрядчиков не уменьшается. Регистрацией и обработкой соответствующих обращений занимаются подведомственные Смольному структуры, при этом никакой прямой обратной связи между петербуржцами и региональным оператором не было организовано. Только за первые два дня августа горожане оставили десятки заявок на портале «Наш Санкт-Петербург».

Жительница дома № 87, корпус 9, литера В, по улице Седова в Невском районе города указала на тот факт, что уборка ТКО на придомовой контейнерной площадке в ее дворе осуществляется только после обращения на портал администрации Петербурга. Без этой процедуры, по ее словам, вокруг баков начинает накапливаться различный мусор, в том числе строительный.

«Постоянное скопление строительного мусора на контейнерной площадке. Уборка контейнерной площадки производится только после обращения на портал "Наш Санкт-Петербург"», — сообщила Елена К.

На аналогичную проблему пожаловался Андрей С., проживающий в доме № 16, литера А, по улице Эриванская в Выборгском районе.

«Рядом с контейнерной площадкой кучи мусора. Просьба вывезти все на утилизацию», — написал петербуржец.

Жительница дома № 12, корпус 1, литера Ж, по улице Крупской накануне, 1 августа, пожаловалась на портале «Наш Санкт-Петербург» на то, что регоператор не вывозит заполненные доверху отходами пухто. В связи с этим мусор разбросан и по площадке вокруг баков.

О такой же проблеме сообщила Светлана Ж., проживающая в муниципальном округе Волковское в составе Фрунзенского района Петербурга.

«Не осуществляется регулярный вывоз ТКО», — говорится в обращении жителя дома № 33, корпус 1, строение 1, по Дальневосточному проспекту в невском районе города.

Жалобы схожего содержания ежедневно поступают на портал, созданный пор инициативе главы региона Александра Беглова, однако проблема не решается в масштабах всего города, а только локально. Такой подход не позволяет горадминистрации наладить эффективную работу НЭО и своевременно реагировать на многочисленные обращения граждан.

Петербургские СМИ ранее отмечали, что в аппарате губернатора Александра Беглова «маскируют» проблемы «Невского экологического оператора» с несвоевременным вывозом мусора с контейнерных площадок вместо реформирования работы ответственной организации.