Через 15 минут посмотрим, кто "великая держава" - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог не прокомментировать главную международную новость дня – визит на Тайвань спикера палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси.

"Через 15 минут посмотрим, кто "великая держава": США или Китай. Мы о себе не говорим", - написал в своем Telegram-канале Кадыров, добавив смайлик.

15- минут – ориентировочное время подлета к аэропорту Тайбэя военного борта США, на котором, предположительно, находится Пелоси. Против визита политика на остров возражает официальный Пекин, не признающий суверенитет Тайваня.