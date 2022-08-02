02 Августа 2022
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Игорь Трифонов (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава УМВД Екатеринбурга попросил вызвать в суд Бородина и Вяткина

Бывший глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов заявил в суде, что следствие однобоко рассматривало его дело о взяточничестве, опрашивая лишь удобных для обвинительного заключения свидетелей. По его словам, ряд его знакомых и коллег были просто проигнорированы, так как их показания могли сместить обвинительный уклон дела.

"За все то время, пока идет разбирательство, ни одной моей версии следователь не проверил. По началу следователь Маслов хотел закончить протокол допроса, однако узнав о моих сведениях, прервал допрос. Свое личное мнение скажу. Думаю, что оперативно была проверена информация, действительно ли я обращался в УФСБ с коррупционными вопросами в отношении себя? Ответ действительно был получен, что обращался, но чтобы обвинительный уклон ни в коем случае не пострадал, просто напросто был направлен формальный запрос, на который также был направлен такой же формальный ответ - обращался ли Трифонов официально? Не обращался. Вот и все. Не допрошен ни Вяткин, ни Бородин, ни Власов, не установлены сотрудники УФСБ, которые проводили оперативную разработку, хотя восстановить их очень легко. Я понимаю, что времени прошло много, но кто-нибудь, Ваша честь, я уверен, что-нибудь да вспомнит", - заявил Трифонов.

Вопрос касается обвинения во взяточничестве и "крышевании" Овощебазы №4 в Екатеринбурге, свидетельские показания по которым давал бывший авторитет из Тавды Назим Мусаев. По его словам, говорить о передаче ему денег в этой истории просто смешно, если восстановить хронологию событий.

"С 2014 с Мусаевым мои отношения были как с фигурантом, с Ждановым и Ворониным такие же. И все встречи носили исключительно оперативную форму, носили исключительно разведовательный опрос, и оперконтакты, в ходе которых главная задача - это выяснить возможную причастность указанных лиц к совершению преступлений, совершаемых преступлений или готовящихся преступлений. До 2014 года с Мусаевым у меня были отношения как со знакомым, до предложения им мне денежных средств. Так что получать от них какие-то деньги, когда их деятельность документируется оперативными сотрудниками - это полный абсурд", - заявил подсудимый.

Он добавил, что следователь был обязан ознакомиться со всеми версиями событий, а не только со стороны обвинения, а потому по делу была допущена неполнота расследования. Трифонов, совместно со своей защитой ходатайствовал о проведении опроса в рамках судебного заседания тех, кого следствие проигнорировало: бывшего на момент 2014 года начальника главного управления Михаила Бородина, бывшего на тот момент главы УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина, экс-главу управления экономической безопасности противодействия коррупции главка Олега Куроча, его заместителя Юрия Власова, представителей СКР по Свердловской области и оперуполномоченных УФСБ. Они, якобы, могут доказать, что Трифонов невиновен и о своей непричастности к делам о взяточничестве не врет.

Трифонов также выступил с ходатайством о допросе своих адвокатов, которых за два года подсудимый сменил дважды. Якобы они, знакомые с его персоной, могут в свободной форме ответить на любые вопросы и раскрыть адвокатскую тайну, не только подтвердив невиновность бывшего подопечного по делу овощебазы, но и по другим уголовным делам.

В свою очередь гособвинитель заявил, что данные свидетели, в том числе и Мусаев, затрагивают историю, не касающуюся основного дела, по которому проходит Трифонов, а именно о взяточничестве с банка "Кольцо Урала". В связи с этим, ходатайство не обосновано. На это заявление парировала адвокат Трифонова Ольга Кезик, припомнив, что они также выступали против показаний Мусаева, так как они не касались основного дела, но тогда суд проигнорировал их комментарий. Это, по мнению адвоката, опять же свидетельствует об однобокости следствия и процесса. Сейчас же показания свидетелей нужны не столько для занесения в протокол, сколько для обеления подсудимого в глазах суда, предвзятое отношение которого формирует обвинение.

Судья отказал стороне защиты и Трифонову в ходатайстве, согласившись с гособвинителем об отсутствии оснований.

Теги: Трифонов, суд, свидетели



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