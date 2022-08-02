Шесть человек будут судить за смертельное отравление 20 тюменцев суррогатным алкоголем

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении шести тюменцев, обвиняемых в продаже "паленой" водки, жертвами которой стали 20 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемым предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ, трем подозреваемым также по пункту "а" части 6 статьи 171.1 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые продали жителям области алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения по ГОСТу, что представляло опасность для жизни и здоровья людей.



"В результате преступных действий обвиняемых, после употребления ядовитой алкогольной продукции в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от острого отравления метиловым спиртом наступила смерть 20 граждан. Уголовные дела направлены в Ленинский и Центральный районные суды Тюмени для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.



Отметим, что в отношении пяти продавцов и трех поставщиков нелегального алкоголя на территории Тюменской области, употребление которого повлекло смерть граждан, уголовные дела находятся в суде на рассмотрении. 17.мая 2022 года в отношении одного продавца вынесен обвинительный приговор.