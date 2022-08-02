Японские СМИ сообщили о вылете с баз США дюжины военных самолетов

Японские СМИ сообщили о вылете нескольких американских самолетов с военно-морских баз на территории Японии. Речь идет о восьми истребителях и пяти самолетах дозаправки. О направлении их полета не сообщается.

Между тем, как отмечает Reuters, американский военный борт, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей парламента США Нэнси Пелоси, до сих пор не подавал запрос на посадку в каком-либо из аэропортов Тайваня (куда он, вероятно, направляется). СМИ подсчитали, что самолет должен приземлиться на острове в течение часа.

Небо в пограничном районе между КНР и Тайванем сейчас активно патрулируют и самолеты Народно-освободительной армии Китая, несколько раз они даже критически приблизились к воздушной зоне острова.

Ранее сообщалось, что в район стянуты силы оперативного реагирования как с китайской, так и с американской стороны.

Визит Пелоси (третьего лица в США) на Тайвань, по мнению Пекина, ставит вопрос о территориальной целостности Китая (власти КНР не признают независимости острова). МИД КНР ранее заявлял об обязательном ответе на визит Пелоси, который может быть, в том числе, военным.