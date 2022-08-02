02 Августа 2022
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Политика
Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

Японские СМИ сообщили о вылете с баз США дюжины военных самолетов

Японские СМИ сообщили о вылете нескольких американских самолетов с военно-морских баз на территории Японии. Речь идет о восьми истребителях и пяти самолетах дозаправки. О направлении их полета не сообщается.
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Между тем, как отмечает Reuters, американский военный борт, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей парламента США Нэнси Пелоси, до сих пор не подавал запрос на посадку в каком-либо из аэропортов Тайваня (куда он, вероятно, направляется). СМИ подсчитали, что самолет должен приземлиться на острове в течение часа.

Небо в пограничном районе между КНР и Тайванем сейчас активно патрулируют и самолеты Народно-освободительной армии Китая, несколько раз они даже критически приблизились к воздушной зоне острова.

Ранее сообщалось, что в район стянуты силы оперативного реагирования как с китайской, так и с американской стороны.

Визит Пелоси (третьего лица в США) на Тайвань, по мнению Пекина, ставит вопрос о территориальной целостности Китая (власти КНР не признают независимости острова). МИД КНР ранее заявлял об обязательном ответе на визит Пелоси, который может быть, в том числе, военным.

Теги: япония, истребители, военная база, тайвань, нэнси пелоси



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