"Их будет знать весь город": в Екатеринбурге объявили "информационную войну" вандалам

Глава столицы Урала Алексей Орлов предложил сделать публичными личности вандалов, которые портят внешний облик города. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга.

По словам Орлова, разработан проект комплексной программы борьбы с вандализмом на улицах. Она состоит из семи блоков.

Первый блок – антивандальная информационная кампания и формирование общественной нетерпимости к вандализму. Мэр пояснил, что система "Безопасный город" обеспечивает серьезный массив данных, которые помогают полиции и городским службам вычислять хулиганов. По его словам, число камер видеонаблюдения в уральской столице будет расти – только в этом году будет дополнительно установлено 130 камер.

"Можно хорошо рассмотреть "героев" этих видео. И есть предложение – почему бы не показывать этих "героев" всему городу? Это такой воспитательный элемент, считаем, что идея имеет право на жизнь. В ближайшее время появится Telegram-канал, это будет независимая информационная площадка, где будут публиковаться видеозаписи деяний вандалов. СМИ могут использовать этот контент и публиковать на своих ресурсах.

Есть уверенность, что это будет способствовать как поимке вандалов, так и предотвращению актов вандализма. Перспектива "прославиться" на весь город, очень надеемся, остановит многих людей от желания порисовать на фасаде, сломать урну или скамейку. По сути, мы запускаем "информационную войну" с вандализмом", - отметил Алексей Орлов.

Второй блок – воспитательная работа и просвещение. По словам главы, во всех школах во время уроков "Разговоры о важном" будут рассматривать тему вандализма и обсуждать ее с подростками. Отдельно школьникам расскажут о последствиях для них самих и для города в целом.

Третий блок – усиление патрулирования. Для этого могут привлечь представителей казачества. Напомним, ранее глава Екатеринбурга в качестве меры борьбы с вандализмом уже предлагал подключать к патрулю улиц казаков, которые могут сразу поймать и, при необходимости, пару раз дать хулиганам "нагайками по заднице".

Четвертый блок – использование антивандальных материалов и конструкций. Им должен отдаваться приоритет при благоустройстве городских территорий.

Пятый блок – быстрое устранение последствий вандализма. Для этого будут привлекать коммунальные службы.

Шестой блок – событийные мероприятия. В качестве примера Орлов провел фестиваль уличного искусства "Стенограффия", который проходит в уральской столице. Будут организованы легальные площадки для рисунков и так называемые "граффити-отводы".

Седьмой блок – переход от общественного порицания к наказанию. Как заметил Орлов, оно "должно быть неизбежным". Для этого могут внести изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающие ответственность за порчу внешнего облика зданий. Штрафы за это планируется увеличить.

В завершение выступления глава Екатеринбурга попросил членов совета направить свои комментарии и предложения. После этого будет утвержден комплексный план.

"Будем все вместе активно с вандализмом бороться. Работа предстоит долгая и постоянная, все мы это прекрасно понимаем", - заключил Алексей Орлов.