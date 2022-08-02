02 Августа 2022
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Общество В России
(2017) | Фото: ria.ru

Медведев опубликовал во "ВКонтакте" новый пост

Экс-президент России, ныне – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" новый пост – первый после удаленного сообщения, которое, якобы, было оставлено хакерами.

Медведев не стал никак комментировать утренний взлом его аккаунта, а просто сообщил о встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым – обсуждали вопросы транспортной безопасности и технологический суверенитет.

Новый пост свидетельствует о том, что Медведеву удалось вернуть контроль над аккаунтом, который удалось взломать неизвестным. Ситуацию с публикацией провокационного поста сейчас расследуют "соответствующие службы" и руководство соцсети.

Это не первый взлом соцсетей Медведева: в 2014-м и 2019-м годах хакеры писали в его аккаунте в Twitter.  

Теги: дмитрий медведев, вконтакте, пост



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