Депутата Белоусова признали виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей

Московский городской суд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее прокуратура просила назначить Белоусову 14 лет колонии. Кроме того, обвинение просит оштрафовать его на 500 млн рублей.

Для второй фигурантки дела Маргариты Бутаковой – тещи Белоусова - прокурор запросил четыре года колонии со штрафом в размере 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд рублей. Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности.

Добавим, что "Справедливая Россия – за правду" выдвинет Белоусова на пост главы Удмуртии.