02 Августа 2022
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тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени скончался пассажир самолета, летевшего из Абакана в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Абакана в Москву сегодня утром совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту "Рощино", передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Информацию подтвердили в самом аэропорту.

По данным регионального депздрава, медики прибыли в аэропорт в 10.45. Вызов поступил в 10.27. Врачи боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Теги: Аэрофлот, Рощино, пассажир, самолет



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