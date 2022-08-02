В Тюмени скончался пассажир самолета, летевшего из Абакана в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Абакана в Москву сегодня утром совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту "Рощино", передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Информацию подтвердили в самом аэропорту.

По данным регионального депздрава, медики прибыли в аэропорт в 10.45. Вызов поступил в 10.27. Врачи боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти мужчину не удалось.