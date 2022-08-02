Единственный россиянин с оспой обезьян вылечился и выписался из больницы

В Санкт-Петербурге выписали из больницы единственного российского пациента с оспой обезьян, передает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

О первом подтвержденном случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Минздрав сообщил, что пациент, прибывший из Европы, находится в удовлетворительном состоянии. Случай был выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший был изолирован. Все контактные лица установлены и находились под наблюдением.

Также специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выделили у заболевшего штамм вируса и секвенировали его геном. Выяснилось, что штамм заболевшего относится к западноафриканскому варианту вируса с низкой летальностью.

В России пока известно только об одном заболевшем, тогда как в европейских странах и Северной Америке счет идет на сотни и даже тысячи заболевших. Так, в Калифорнии сегодня был введен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян, а в Испании подтвердили второй случай смерти от этого заболевания.