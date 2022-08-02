02 Августа 2022
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Общество Приволжский ФО Санкт-Петербург
лидер группы ДДТ Юрий Шевчук (2009) | Фото:Накануне.RU

Шевчук просит судить его в Петербурге

Основатель и лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук не планирует приезжать в Уфу на заседание суда по административному делу о дискредитации ВС РФ. Его интересы будет представлять адвокат Александр Передрук, который планирует ходатайствовать о переносе дела обратно в Санкт-Петербург.

"Я буду принимать участие в судебном заседании и представлять его интересы, Юрий Шевчук, скорее всего, их посещать не будет, в этом нет целесообразности. Обязанности посещать заседания у него нет, для этого у него есть адвокат. В рамках ближайшего судебного заседания будет решаться вопрос о территориальной подсудности дела и переносе его в Петербург, где Юрий Юлианович живёт и работает, в Уфе ему неудобно посещать заседания", - сказал Передрук ТАСС.

Стоит отметить, что сначала питерский суд вовсе вернул исковые материалы, поскольку следователи не указали даже, чем именно Шевчук дискредитировал ВС РФ.

Протокол на Шевчука действительно составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Кстати, Уфа – город, в котором прошло детство и юность Шевчука. Здесь, будучи студентом, он создал свой знаменитый коллектив и начал выступать. И здесь же у властей – ещё в советское время – впервые возникли претензии к творчеству артиста. В одном из недавних интервью он вспоминал, что после концерта в столице Башкирии коллектив в первый раз "запретили".

Теги: Юрий Шквчук, Александр Передук, суд



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