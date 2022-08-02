Kontur Open в Екатеринбурге соберет рекордное число шахматистов

В этом году Екатеринбург соберет на Международном шахматном фестивале Kontur Open рекордное число участников. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, посвященной открытию турниров. Напомним, что фестиваль пройдет с 1 по 12 августа. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и любители интеллектуального спорта. Местом встреч выбрана площадка Дворца игровых видов спорта (улица Олимпийская набережная, 3).

Почетным гостем фестиваля стал председатель попечительского совета Федерации шахмат региона, депутат Госдумы РФ и многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. По его словам, Свердловская область изначально лидировала в интеллектуальном виде спорта на Урале, а потому проведения столь значимого мероприятия не могло не состояться в Екатеринбурге.

"В этот год будет рекордное количество участников - более 1 тыс. У нас фестиваль не только Свердловской области и Екатеринбурга, но и всего Урала, и приезжают из других регионов - фестиваль стал российским. Форма фестиваля предполагает участие как гроссмейстеров, так и любителей шахмат. И на фестивале у последних есть редкая возможность сыграть с первыми. Вспоминая историю шахмат, Свердловск очевидно опережал всех на Урале, потом Челябинск перехватил лидерство, а потом первый гроссмейстер появился и в Екатеринбурге. И сейчас, очевидно, Екатеринбург и Свердловская область перехватили инициативу и на Урале они, очевидно, являются лидером шахмат", - заявил Карпов

К его словам присоединился и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник уверен, что для игры в шахматы не существует возраста. Так, среди участников, самому младшему всего 6 лет, самому пожилому - 90.

"Екатеринбург умеет принимать и организовывать турниры различных уровней. Шахматы у нас любят, и потому столица Урала и Свердловская область заслуженно являются лидерами не только УрФО, но, по количеству участников, мы определили и столицу нашей родины (где на аналогичном фестивале собралось около 800 человек - прим.ред.)", - заявил Орлов.

На конференции также присутствовала представитель шахматной молодежи - Лея Гарифуллина. В свои 17 лет, она является международным гроссмейстером и чемпионкой мира по шахматам среди девушек. Спортсменка отметила, что каждому участнику фестиваль может дать свое: кому-то возможность испытать себя и встретиться с единомышленниками, кому-то сыграть с гроссмейстерами, а кому-то и заявить о себе. Девушка дала совет больше практиковаться, без чего в эпоху компьютеров никак, а также не стесняться обращаться к одному или даже нескольким тренерам.



В конце пресс-конференции состоялось церемония гашения памятного почтового конверта - "125 лет организатору шахматного движения на Урале Александру Ивановичу Козлову". Памятную дату отмечают 14 августа. В честь нее в почтовое обращение вышло 200 тыс. юбилейных конвертов с портретом шахматиста, которые уже разошлись по стране. Для гашения гости конференции использовали специальный штемпель с надписью "Гордость Урала". Все почтовые конверты, погашенные сегодня, в дальнейшем приобретут коллекционную ценность.

